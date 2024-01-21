الآسيوي: "كنو" رجل مباراة السعودية وقرغيزستان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب محمد كنو متوسط ميدان المنتخب السعودي كأفضل لاعب في مباراة الأخضر مع قرغيزستان، الأحد، على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا قطر 2023.
وأسهم "كنو" مع زملائه في تحقيق الفوز الثاني للأخضر على التوالي في البطولة، بتسجيله الهدف الأول في المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل.
وبهذا الفوز ضمن المنتخب السعودي التأهل للدور الثاني بعدما انفرد في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لتايلاند، ونقطة لعُمان، في حين بقي رصيد قرغيزستان خاليًا من النقاط، حيث ضمن المنتخب السعودي التأهل إلى دور الـ16.