رؤية 2030 تُمهِّد الطريق لبناء مستقبل مميَّز للقطاع الرياضي

وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكفاءات الرياضية وفرت وزارة الرياضة العديد من الفرص، من أهمها دعم 28 مستفيدًا من برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه من معهد إعداد القادة. كما أطلقت الوزارة بالشراكة مع الجامعات برامج عدة لتطوير مستوى المؤهل العلمي الرياضي، منها: (برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي- برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في الإدارة الرياضية- برامج معهد إعداد القادة للتدريب في المجال الرياضي والإداري والدورات التدريبية)، إلى جانب إقامة يوم المهنة الرياضي، الذي يهدف إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة؛ لسد الفجوة الوظيفية في القطاع الرياضي السعودي. وحضر ما يزيد على 6000 زائر، وشارك ما يزيد على 500 مستفيد في ورش العمل المصاحبة ليوم المهنة.