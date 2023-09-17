في انطلاق النسخة الـ21 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 ـ 2024.. 6 لقاءات لغرب القارة.. تعرف عليها

تنطلق غداً مرحلة المجموعات للنسخة الـ21 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 ـ 2024 بإقامة 6 لقاءات لغرب القارة في البطولة التي تقام في الفترة من سبتمبر 2023 إلى مايو 2024، بمشاركة 40 نادياً مقسمة إلى 10 مجموعات.
وسيتم للمرة الأولى في منافسات الأندية الآسيوية، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) من دور المجموعات، ليتوسع من نسخة 2022 التي تضمنت تطبيق هذه التقنية بدءاً من دور الـ16 حتى النهائي.
وتقام المباراة الأولى لموسم 2023/24 غداً في غرب الهند، حيث يستقبل فريق مومباي سيتي "وصيف مجموعته العام الماضي في أول ظهور له في البطولة "نظيره ناساجي مازانداران الإيراني لحساب المجموعة الرابعة وذلك في مجمع شري شيف شاتراباتي الرياضي، وفي اللقاء الآخر للمجموعة يستهل الهلال السعودي "وصيف النسخة الماضية" مشواره عندما يلتقي في الرياض نظيره نافباهور الأوزبكي ساعياً للحصول على لقب قاري خامس، وفي المقابل أصبح وصيف بطل الدوري الأوزبكي الممتاز 2022 هو الأخير من بين الأندية الثمانية التي شاركت لأول مرة والتي تأهلت إلى دور المجموعات، مما جعله النادي رقم 159 في تاريخ دوري أبطال آسيا.
وفي المجموعة الثانية يلعب الفيصلي الأردني "بطل الدوري الأردني للمحترفين" على أرضه مع فريق ناساف بطل كأس أوزبكستان 2022، الذي يتواجد للمرة السادسة, وسيسعى للاستفادة من خروجه من دور الـ16 في عام 2022، والتي كانت أيضاً المرة الأولى التي يتأهل فيها إلى الدور الثاني.
وعلى ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، يتطلع السد "بطل عام 2011" إلى تعويض خروجه من دور المجموعات في النسختين الماضيتين عندما يلتقي نظيره نادي الشارقة الإماراتي الذي يشارك بدوره للمرة الخامسة وهذه المرة احتاج للفوز بمباراتين تأهيليتين للتأهل إلى مرحلة المجموعات.
ويبدأ فريق الاتحاد "بطل الدوري السعودي" مشاركته الـ12 في المسابقة والأولى منذ عام 2019 وهو المتوج باللقب الآسيوي عامي 2004، 2005 , ما جعله الفريق الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين, إذ ستكون مواجهته الأولى التي سيستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب المجموعة الثالثة ضد فريق أجمك الأوزبكي، الذي ظهر لأول مرة في عام 2021 وفاز في مباراتين تأهيليتين ليحجز مكانه في دور المجموعات.
وفي المواجهة الأخرى ضمن نفس المجموعة، يسعى فريق القوة الجوية إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في ظهوره السادس, عندما يستضيف على أرضه بملعب فرانسو هاريري في أربيل فريق سيباهان الإيراني "وصيف دوري أبطال آسيا عام 2007".
وفي المجموعة الأولى يسعى فريق باختاكور الأوزبكي إلى تحقيق أول لقب قاري له، بعد أن وصل مرتين إلى الدور نصف النهائي (2004، 2005), حيث سيلتقي على ملعب بونيودكور في طاشقند بعد غدٍ مع نظيره العين الإماراتي بطل نسخة عام 2003.
وفي المواجهة الثانية للمجموعة وفي نفس اليوم يلتقي فريق آهال التركماني على ملعب عشق أباد ضد الوافد الجديد الفيحاء السعودي الذي حرم الهلال من ثنائية محلية بفوزه بكأس الملك 2021/22.
ويستهل فريق النصر السعودي الذي وصل إلى نصف النهائي في عامي 2020 و2021، ويتواجد للمرة السابعة بعد مباراة فاصلة، مشواره في المسابقة عندما يواجه على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران، نظيره بيرسيبوليس الإيراني "وصيف البطل مرتين في عامي 2018 و2020 "، الذي يشارك للمرة الـ11 في دوري أبطال آسيا, فيما يواجه نادي الاستقلال الفريق الطاجيكي الوحيد الذي ظهر على الإطلاق في دوري أبطال آسيا "شارك عام 2021", على الملعب الجمهوري المركزي في دوشانبي بطاجكستان نظيره الدحيل القطري الذي وصل بدوره إلى الدور نصف النهائي في عام 2022، ويستهدف الوصول إلى النهائي الأول على الإطلاق له تاريخياً.