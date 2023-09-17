في انطلاق النسخة الـ21 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 ـ 2024.. 6 لقاءات لغرب القارة.. تعرف عليها

ويستهل فريق النصر السعودي الذي وصل إلى نصف النهائي في عامي 2020 و2021، ويتواجد للمرة السابعة بعد مباراة فاصلة، مشواره في المسابقة عندما يواجه على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران، نظيره بيرسيبوليس الإيراني "وصيف البطل مرتين في عامي 2018 و2020 "، الذي يشارك للمرة الـ11 في دوري أبطال آسيا, فيما يواجه نادي الاستقلال الفريق الطاجيكي الوحيد الذي ظهر على الإطلاق في دوري أبطال آسيا "شارك عام 2021", على الملعب الجمهوري المركزي في دوشانبي بطاجكستان نظيره الدحيل القطري الذي وصل بدوره إلى الدور نصف النهائي في عام 2022، ويستهدف الوصول إلى النهائي الأول على الإطلاق له تاريخياً.