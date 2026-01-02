دوري روشن: النجمة يرفض الخسارة ويتعادل مع الخليج في الوقت القاتل

نجح فريق النجمة في الوقت القاتل من فرض التعادل على ضيفه الخليج بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، لحساب منافسات الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.