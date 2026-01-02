دوري روشن: النجمة يرفض الخسارة ويتعادل مع الخليج في الوقت القاتل

نجح فريق النجمة في الوقت القاتل من فرض التعادل على ضيفه الخليج بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، لحساب منافسات الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.
بادر أصحاب الضيافة بافتتاح باب التسجيل عن طريق متوسط الميدان البرازيلي لازارو فينيسيوس مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 50 برأسية جميلة.
هذا الهدف استفز لاعبي الخليج الذين بادروا للهجوم بغية الوصول إلى شباك فريق النجمة، وهو ما تحقق لهم في مرتين متتاليتين في غضون دقيقتين فقط.
وتمكن الخليج من تعديل النتيجة أولًا عن طريق اليوناني يورغوس ماسوراس، بعد أن تابع كرة عرضية فشل الدفاع في تشتيتها خارج منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك عند الدقيقة 72.
لم يكد يستفيق لاعبو النجمة من هدف التعادل حتى استقبلت شباكهم الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، عن طريق المهاجم النرويجي جوشوا كينغ، بعدما ترجم هجمة منظمة نفذها زملاؤه داخل الشباك.
وأكمل الخليج اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما طرد الحكم فريح الجلعود اللاعب ماجد كنبة بعد العودة إلى "VAR"، وذلك في الدقيقة (90+4).
واستثمر النجمة النقص العددي في صفوف الخليج ليدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عبر المدافع سمير كايتانو بعد أن تابع تسديدة زميله في الشباك.
بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع النجمة رصيده إلى نقطتين، أبقته في قاع الترتيب بالمركز الثامن عشر.