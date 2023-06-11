مورينيو يحسم قراره بشأن تدريب الأهلي

ذكر تقريرٌ صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أنّ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، حسم موقفه من البقاء في العاصمة الإيطالية في الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: فقد قرّر مورينيو الذي قاد روما للفوز بأول لقب أوروبي له الموسم الماضي "دوري المؤتمر"، وإلى نهائي اليورو ليغ هذا الموسم؛ البقاء في العاصمة الإيطالية، دون الرغبة في التخلي عن مشروعه حتى الآن.
وأضافت الصحيفة: أن مورينيو سيلتقي مع وليد معاذ، رئيس أهلي جدة، الأسبوع المقبل في لندن؛ لإبلاغه برفض تدريب الفريق العائد مجددًا لدوري المحترفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو تلقّى اتصالات في الأشهر الماضية من ناديَي النصر والاتحاد، بالإضافة إلى المنتخب السعودي، لكنه رفضها جميعًا.