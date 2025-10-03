"الفيصل" يهنئ الأخضر: أبارك لمنتخبنا تحت 17 عامًا تحقيق كأس الخليج

قدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا بمناسبة تتويجه بلقب كأس الخليج 2025، بعد فوزه على منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل في النهائي الذي أقيم مساء اليوم (الجمعة) على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال "الفيصل" عبر حسابه في منصة "إكس": "أبارك لمنتخبنا تحت 17 عامًا تحقيقهم كأس الخليج.. كل التوفيق في مسيرتهم القادمة نحو مستقبل مشرق بإذن الله."
وكان الأخضر قد توّج باللقب بعد فوزه المستحق على نظيره الإماراتي 2-0، ليضيف إنجازًا جديدًا لكرة القدم السعودية في الفئات السنية.