ختام مثير لبطولة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في مدينة جدة

اختتمت، مساء أمس السبت، في مدينة جدة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة (السعودية تويوتا) التي نظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واستمرت ما يزيد على شهرين في كل من الرياض والدمام وجدة، بمشاركة أكثر من 262 متسابقًا تنافسوا في رياضات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن (تايم أتاك).
واحتضنت المواقف الخارجية لحلبة كورنيش جدة الجولة الختامية بمشاركة أكثر من 50 متسابقًا، حيث اتسمت المنافسات بالندية والإثارة في جميع مراحل البطولة.
واستطاع فادي حمادة حسم منافسات الأوتوكروس لصالحه، وجاء عبدالعزيز الرميح في المركز الثاني، فيما حل سليمان الصهيل في المركز الثالث.
وفي منافسات الدرفت فئة الهواة حصل عبدالمحسن الخريجي على المركز الأول، ومحمد خان على المركز الثاني، فيما جاء رواف داغستاني بالمركز الثالث.
وفي فئة شبه المحترفين حقق يوسف باحويرث المركز الأول، ومحمد زاهد المركز الثاني، والمعتز جان المركز الثالث.
وفي فئة المحترفين حصل تركي الزير على المركز الأول، ومحمد العرابي المركز الثاني ونيكولاس سولومون في المركز الثالث.
وفي منافسات كسر الزمن (تايم أتاك) جاء فادي حمادة في المركز الأول، وسعيد الموري في المركز الثاني، ويزيد الصهيل في المركز الثالث.
واستطاعت البطولة خلال جولاتها الثلاث استقطاب مجموعة كبيرة من الشباب، وشهدت مشاركة عدد كبير من السيدات وأبرزت العديد من المواهب الوطنية في ظل الدعي السخي من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- لجميع الرياضات.