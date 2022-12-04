ختام مثير لبطولة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في مدينة جدة

اختتمت، مساء أمس السبت، في مدينة جدة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة (السعودية تويوتا) التي نظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واستمرت ما يزيد على شهرين في كل من الرياض والدمام وجدة، بمشاركة أكثر من 262 متسابقًا تنافسوا في رياضات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن (تايم أتاك).