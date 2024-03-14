بدلاً من كل عامين .."فيفا" يعتمد إقامة كأس العالم تحت 17 عامًا سنويًا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، عن تنظيم كأس العالم تحت 17 عامًا سنويًا، بدلاً من كل عامين، على أن تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة، بدءًا من 2025، بحيث تشهد توسعًا يشمل 48 منتخبًا.