بدلاً من كل عامين .."فيفا" يعتمد إقامة كأس العالم تحت 17 عامًا سنويًا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، عن تنظيم كأس العالم تحت 17 عامًا سنويًا، بدلاً من كل عامين، على أن تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة، بدءًا من 2025، بحيث تشهد توسعًا يشمل 48 منتخبًا.
كما أعلن عن تنظيم مونديال تحت 17 عامًا للسيدات سنويًا، بدءًا من 2025، وسيستضيف المغرب البطولة بنظام موسع، يشمل 24 منتخبًا حتى عام 2029، علمًا بأن نسخة 2022 شهدت مشاركة 16 منتخبًا فقط.
وأوضح الاتحاد رصد مبلغ قياسي قدره 2.25 مليار دولار للاستثمار في تطوير كرة القدم خلال الدورة بين عامي 2023 و2026.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد، خلال اجتماع مجلس «فيفا»: «عبر حوكمته المالية القوية، فإن فيفا بصدد تجاوز الميزانية المستهدفة للدورة ما بين 2023 و2026، وهي 11 مليار دولار».
وطالب أيضًا بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية، وقد دعا في فبراير الماضي إلى معاقبة أي فريق يتصرف مشجعوه بشكل عنصري، يعده خاسرًا للمباراة.