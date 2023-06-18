تقارير: الاتحاد يحسم صفقة كانتي والإعلان خلال ساعات

وقال المختص في سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الفرنسي كانتي قد أكمل الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية؛ تمهيدًا لانتقاله إلى نادي الاتحاد؛ مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات.