تقارير: الاتحاد يحسم صفقة كانتي والإعلان خلال ساعات

اقترب نادي الاتحاد من الإعلان عن ضم الفرنسي نغولو كانتي نجم فريق نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأصبح انتقال نجم الوسط الفرنسي نغولو كانتي لنادي الاتحاد السعودي، وشيكًا بعد ما انتهى من الجزء الأخير من الكشف الطبي؛ بحسب ما كشف عنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
وقال المختص في سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الفرنسي كانتي قد أكمل الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية؛ تمهيدًا لانتقاله إلى نادي الاتحاد؛ مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات.
وأشار أن هناك تغييرًا في العقد بين النجم الفرنسي كانتي ونادي الاتحاد؛ حيث سيكون العقد بمدة أطول من المتوقع.
وكانت تقارير قد ذكرت أن عقد الدولي الفرنسي، سيمتد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم واحد إضافي، سيحصل خلالها على راتب قدره 100 مليون يورو لكل موسم.
وبذلك سيكون كانتي ثاني النجوم العالميين المنضمين للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية بعد مواطنه المهاجم كريم بنزيمة.