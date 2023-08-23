بعد فوزه على الصفا.. "رئيس الباطن" نبارك لجمهور السماوي ونعدهم بمزيد

تغلب نادي الباطن على مضيفه الصفا، مساء أمس، في افتتاح الجولة الثانية من دوري يلو للدرجة الأولى، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، بهدف وحيد سجّله صلاح البنغلي؛ ليرفع الفريق رصيده للنقطة السادسة.