رياضة
بعد فوزه على الصفا.. "رئيس الباطن" نبارك لجمهور السماوي ونعدهم بمزيد
"الهويدي": اللاعبون لم يقصروا رغم صعوبة الأجواء
تغلب نادي الباطن على مضيفه الصفا، مساء أمس، في افتتاح الجولة الثانية من دوري يلو للدرجة الأولى، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، بهدف وحيد سجّله صلاح البنغلي؛ ليرفع الفريق رصيده للنقطة السادسة.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة بنادي الباطن الدكتور خالد الهويدي؛ عن سعادته بفوز السماوي أمام نادي الصفا.
وقال الهويدي: الحمد لله، سعيد بالفوز في المباراة رغم صعوبة الأجواء في افتتاح الجولة الثانية من دوري "يلو".. اللاعبون ما قصروا؛ ونبارك لجمهور السماوي، ونعدهم -بإذن الله- أن القادم أجمل وبمزيد من الانتصارات.