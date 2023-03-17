وزير الرياضة يرحب بالمشاركين في سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2023 للفورمولا 1

ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى "stc للفورمولا1" لهذا العام، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين: ماكس فيرشتابين، وسيرغيو بيريز من فريق "ريد بُل"، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق "مرسيدس"، وتشارلز لوكلير وكارلوس ساينز من فريق "فيراري"، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق "ألفا روميو"، ونيك دي فريز ويوكي تسونودا من فريق "ألفا تاوري"، وكيفن ماغنوسين ونيكو هلكنبرغ من فريق" هاس"، ولانس سترول وفيرناندو ألونسو من فريق "أستون مارتن"، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق" ألبين"، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق "ماكلارين"، ولوجان سارجينت وأليكس ألبون من فريق "ويليامز".