وزير الرياضة يرحب بالمشاركين في سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2023 للفورمولا 1

رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بجميع المشاركين في سباق جائزة السعودية الكبرى stc لعام 2023 للفورمولا1 ،مشيراً أن هذا الحدث العالمي يأتي وفقاً لخطط ورؤية المملكة 2023.
وقال الفيصل في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"حدث عالمي كبير .. يواكب خطط مملكتنا ورؤيتها الواعدة 2030 .. أهلاً وسهلاً بالجميع في السعودية".
وسيقام سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2023 للفورمولا 1 ، يوم الأحد المقبل، في ثاني جولاته في سلسلة هذا العام من بطولة العالم، على حلبة كورنيش جدة للمرة الثالثة على التوالي ، خلال 16 شهراً في حدث رياضي منتظر سيكون محط أنظار العالم.
ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى "stc للفورمولا1" لهذا العام، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين: ماكس فيرشتابين، وسيرغيو بيريز من فريق "ريد بُل"، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق "مرسيدس"، وتشارلز لوكلير وكارلوس ساينز من فريق "فيراري"، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق "ألفا روميو"، ونيك دي فريز ويوكي تسونودا من فريق "ألفا تاوري"، وكيفن ماغنوسين ونيكو هلكنبرغ من فريق" هاس"، ولانس سترول وفيرناندو ألونسو من فريق "أستون مارتن"، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق" ألبين"، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق "ماكلارين"، ولوجان سارجينت وأليكس ألبون من فريق "ويليامز".