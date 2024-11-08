صافرة "شنايدر" للهلال و"نيكولا" للنصر.. هنا حكام اليوم للجولة الـ10 من "روشن"

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن للموسم 2024-2025.
وتُقام اليوم الجمعة 3 مباريات تجمع كلًا من الهلال ضد الاتفاق، والأهلي أمام الرائد، والنصر ضد الرياض.
وتقرر أن يقود مباراة الهلال والاتفاق التي ستقام على ملعب المملكة أرينا في الرياض، الحكم السويسري "أورس شنايدر"، فيما يقود الحكم السعودي سامي الجريس مواجهة الأهلي ونظيره الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ويقود الحكم "نيكولا" من الجبل الأسود، لقاء الرياض والنصر على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض.