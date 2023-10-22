دوري أبطال آسيا: الاتحاد يستضيف القوة الجوية العراقي.. و"مومباي سيتي الهندي" في ضيافة الهلال

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط، عقب فوزه على إيه جي إم كاي الأوزبكستاني 3-0، وعدم خوض مباراته الثانية أمام سيباهان الإيراني بناء على تقرير حكام ومراقب المباراة، على أن تقام في وقت لاحق، بينما يتصدر القوة الجوية المجموعة برصيد أربع نقاط، حيث تعادل مع سيباهان 2-2، قبل أن يفوز على إيه جي إم كاي 2-1.