دوري أبطال آسيا: الاتحاد يستضيف القوة الجوية العراقي.. و"مومباي سيتي الهندي" في ضيافة الهلال

يسعى نادي الاتحاد السعودي إلى استعادة صدارة المجموعة الثالثة عندما يستقبل القوة الجوية العراقي، الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، والتي يأمل فيها الدحيل القطري تجنب الخروج المبكر عندما يحلّ ضيفاً على النصر السعودي الثلاثاء.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط، عقب فوزه على إيه جي إم كاي الأوزبكستاني 3-0، وعدم خوض مباراته الثانية أمام سيباهان الإيراني بناء على تقرير حكام ومراقب المباراة، على أن تقام في وقت لاحق، بينما يتصدر القوة الجوية المجموعة برصيد أربع نقاط، حيث تعادل مع سيباهان 2-2، قبل أن يفوز على إيه جي إم كاي 2-1.
من جهته، يتطلع الهلال السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، عندما يستضيف مومباي سيتي الهندي، الاثنين، أيضاً على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
ويتصدر الهلال المجموعة رفقة نافباخور الأوزبكستاني برصيد أربع نقاط، حيث تعادل مع الأخير 1-1، قبل أن يفوز على نساجي مازندران الإيراني 3-0، بينما يتذيل مومباي المجموعة بدون نقاط، بعد خسارته أمام نساجي 0-2، ونافباخور 0-3.