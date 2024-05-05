بالفيديو: أهداف "الشهري وأتافيو وجونيور" تتنافس على الأجمل في الجولة 30 من دوري روشن
أعلنت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف الثلاثة المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تمّ تسجيلها في الجولة 30، ومن المقرّر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تمّ طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، على هدف صالح الشهري مهاجم الهلال في مرمى التعاون، والذي سجله بطريقة رائعة بكعب القدم.
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف البرازيلي "كارلوس جونيور" لاعب الشباب في مرمى الرائد؛ حيث سجله بمقصية جميلة سكنت سقف المرمى.
ويدخل أيضًا سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف النجم البرتغالي "أوتافيو دا سيلفا" لاعب النصر في مرمى الوحدة، والذي سجله بكرة ذكية من فوق الحارس.