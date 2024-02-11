الهلال ينافس أندية أوروبا للتعاقد مع "باريش ألبير يلماز"

وأكّد الحساب التركي على أن هناك تنافسًا كبيرًا بين الأندية لكسب خدمات "باريش ألبير يلماز"؛ حيث إن البعض قدّم عروضًا وصلت إلى 50 مليون يورو، مشيرًا إلى أنه سيكون أغلى لاعب كرة قدم في تركيا.