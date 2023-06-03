"ناوليدج موسونا" أول صفقات نادي الرياض لدوري روشن

أبرَمَ نادي الرياض، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، أولى صفقاته بتعاقده مع الدولي الزيمبابوي ناوليدج موسونا؛ لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم القادم، دون الكشف عن مدة وتفاصيل العقد قادمًا من فريق الطائي.
ويأتي التعاقد مع المهاجم الدولي موسونا، في إطار سعي إدارة الرياض لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب ومحليين مميزين؛ لتحقيق النتائج التي تُرضي جماهيره بالموسم الجديد بالدوري السعودي للمحترفين.
وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أولى صفقاتنا الصيفية.. مرحبًا بالمحارب موسونا بألوان فخر الرياض".
ويملك موسونا -صاحب الـ33 عامًا- قدرات مميزة وخبرات كبيرة بتواجده الدولي رفقة منتخب زيمبابوي كمهاجم وكذلك جناح أيسر، وكذلك لعبه لأندية كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وهوفنهايم وأوجسبورج وأوستند وأندرلخت ولوكيرين ويوبين بالدوري البلجيكي.