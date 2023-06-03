"ناوليدج موسونا" أول صفقات نادي الرياض لدوري روشن

أبرَمَ نادي الرياض، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، أولى صفقاته بتعاقده مع الدولي الزيمبابوي ناوليدج موسونا؛ لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم القادم، دون الكشف عن مدة وتفاصيل العقد قادمًا من فريق الطائي.