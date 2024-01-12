الأخضر يدشن استعداده لمواجهة عُمان الافتتاحية في بطولة آسيا

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها طبَّق مانشيي تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.