تشيلسي يعلن رسميًّا تعاقده مع السنغالي خاليدو كوليبالي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز عن تعاقده مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، لمدة أربع سنوات، قادمًا من نابولي الإيطالي.
ويعد كوليبالي واحدًا من أبرز لاعبي نابولي في السنوات الأخيرة؛ إذ شارك مع الفريق في 236 مباراة أحرز خلالها 13 هدفًا، كما ساهم في فوز نابولي بكأس السوبر الإيطالي عام 2014 وكأس إيطاليا عام 2020.
وأصبح قائد منتخب السنغال المتوج بطلًا لأفريقيا مطلع السنة، ثاني لاعب يضمه فريق غرب لندن الذي استحوذ عليه "كونسورتيوم" أمريكي "ائتلاف تجاري" بقيادة رجل الأعمال تود بوهلي، بعد المهاجم الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.
لم يتم الإعلان عن قيمة انتقال السنغالي إلى ستامفورد بريدج، لكن الصحف الإيطالية تتحدث عن دفع البلوز 40 مليون يورو.