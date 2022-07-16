تشيلسي يعلن رسميًّا تعاقده مع السنغالي خاليدو كوليبالي

ويعد كوليبالي واحدًا من أبرز لاعبي نابولي في السنوات الأخيرة؛ إذ شارك مع الفريق في 236 مباراة أحرز خلالها 13 هدفًا، كما ساهم في فوز نابولي بكأس السوبر الإيطالي عام 2014 وكأس إيطاليا عام 2020.