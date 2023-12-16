تقارير إعلامية.. الشباب يفاوض "سييرا" لتدريب الفريق و"بانيغا" يقترب من الرحيل

وسبق للمدرب خوسيه لويس سييرا، البالغ من العمر 55 عاماً، خوض عدة تجارب بالدوري السعودي، حيث درّب أخيراً نادي الوحدة في الفترة من ديسمبر 2022 حتى يونيو الماضي، كما درّب سابقاً الاتحاد والطائي.