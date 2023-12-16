تقارير إعلامية.. الشباب يفاوض "سييرا" لتدريب الفريق و"بانيغا" يقترب من الرحيل

أفادت تقارير إعلامية بدخول إدارة نادى الشباب في مفاوضات مع المدرب التشيلى خوسيه لويس سييرا، لتولى قيادة الفريق الفنية بالفترة المقبلة.
وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" عبر قناة "ssc Sport" فإن مسؤولي الشباب قطعوا شوطاً كبيراً في المفاوضات مع المدرب سييرا، مشيرة إلى أنه سيكون مدرب الفريق بنسبة كبيرة جداً، وربما يُوجد مع الفريق خلال الساعات المقبلة إذا تمّ الاتفاق على كافة الأمور.
وكشف ذات البرنامج عن أن الأرجنتيني ايفر بانيغا لاعب الشباب لن يكون ضمن خيارات إدارة النادي بنسبة 80% خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وسبق للمدرب خوسيه لويس سييرا، البالغ من العمر 55 عاماً، خوض عدة تجارب بالدوري السعودي، حيث درّب أخيراً نادي الوحدة في الفترة من ديسمبر 2022 حتى يونيو الماضي، كما درّب سابقاً الاتحاد والطائي.
وجدّدت إدارة الشباب في الصيف الماضي عقد بانيغا (35 عاماً)، حتى نهاية موسم 2024، الذي انضم إليه في 2020، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.