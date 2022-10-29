الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة هندوراس.. و"الفرج" لم يشارك في التدريبات

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب هندوراس وديًّا غدًا الأحد على ملعب آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق نوفمبر المقبل.
وتُعد مواجهة منتخب هندوراس ثالث مواجهات الأخضر الودية في المرحلة الثالثة، وأولى مواجهات المرحلة الحالية المسجَّلة في التصنيف الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب المواجهتين القادمتين أمام منتخبَي أيسلندا وبنما.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، بعدها تمرين المربعات، قبل أن يُجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، ويختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "سلمان الفرج" في التدريبات لتعرُّضه لوعكة صحية، فيما شارك اللاعب "ياسر الشهراني" في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في معسكر الأخضر مجددًا ظُهر اليوم.