الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة هندوراس.. و"الفرج" لم يشارك في التدريبات

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، بعدها تمرين المربعات، قبل أن يُجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، ويختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.