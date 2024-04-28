في غياب سالم الدوسري .. عودة "ميتروفيتش" تدعم أوراق "خيسوس" أمام الاتحاد

تقرر أن يغادر فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى جدة، غدًا الاثنين، لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الملك، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" .