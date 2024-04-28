في غياب سالم الدوسري .. عودة "ميتروفيتش" تدعم أوراق "خيسوس" أمام الاتحاد

تقرر أن يغادر فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى جدة، غدًا الاثنين، لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الملك، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" .
ووفقًا لـ "الرياضية" فإن مدرب الأزرق البرتغالي "خيسوس" لن يجري أي حصة تدريبية في جدة قبل الكلاسيكو، وسيكتفي بمران أخير في الرياض قبل المغادرة.
ويفتقد الهلال لخدمات قائده سالم الدوسري، الذي يغيب عن القمة بداعي الإصابة، لكن الجماهير استبشرت خيرًا بعودة الفريق "ميتروفيتش" الذي يدعم أوراق مدربه إلى جانب مالكوم في هذا اللقاء المنتظر.