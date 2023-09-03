بعد خماسية الحزم: "مدرب النصر": أصبحنا أقوى وأكثر تجانسًا والمعركة ما زالت طويلة

وأكد مدرب النصر أن المعركة بدوري المحترفين، ما زالت طويلة، وما زالت المنافسة في بدايتها؛ مشيرًا إلى أن كل الفِرَق الكبيرة تخسر لاعبيها للانضمام إلى منتخباتهم؛ فالنصر سيخسر 12 لاعبًا مع منتخباتهم.