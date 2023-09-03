بعد خماسية الحزم: "مدرب النصر": أصبحنا أقوى وأكثر تجانسًا والمعركة ما زالت طويلة

كشف البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، عن أسباب فوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقال لويس كاسترو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فريقي نجح في التحكم بالمباراة طوال الوقت؛ فنحن نستحق الفوز بالفعل.. لاعبو الفريق أصبحوا
أقوى فنيًّا وأداءً، وبدأنا نشعر بتجانس أكبر بيننا، ولا نزال نعمل لنتطور أكثر".
وتابع كاسترو: "الفريق يقدم مستوى جيدًا من الناحية الهجومية والدفاعية، فقد قدمنا مستويات متقدمة آخر 3 مباريات، والفِرَق التي تلعب ضدنا تلعب على المرتدات، وأي خطأ منا سيسبب لنا مشاكل".
وأكد مدرب النصر أن المعركة بدوري المحترفين، ما زالت طويلة، وما زالت المنافسة في بدايتها؛ مشيرًا إلى أن كل الفِرَق الكبيرة تخسر لاعبيها للانضمام إلى منتخباتهم؛ فالنصر سيخسر 12 لاعبًا مع منتخباتهم.
واختتم كاسترو حديثه موجهًا شكره للجماهير: "أشكر جماهير النصر التي تبهرني في كل المباريات؛ سواء التي خضناها في الرياض أو خارجها، وهذا أمر جميل لنا ويساعدنا على تحقيق أفضل النتائج".