التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026.. "أخضر الصالات" يمزق شباك باكستان بـ13 هدفًا

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات على نظيره منتخب باكستان بنتيجة (13-0)، اليوم الاثنين، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في محافظة القطيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.