التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026.. "أخضر الصالات" يمزق شباك باكستان بـ13 هدفًا

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات على نظيره منتخب باكستان بنتيجة (13-0)، اليوم الاثنين، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في محافظة القطيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.
وسجل أهداف "أخضر الصالات" في المباراة: فهد الجهني (هدفين)، وإيهاب السيد (هدفين)، وهدف لكل من: عبدالإله العتيبي، وعبدالله المغربي، وعبدالله الغفيلي، ومعاذ العسيري، وفهد رديني، وفرحان الأسمري، وصالح القرني.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، لتنضم إلى منتخب إندونيسيا المضيف.