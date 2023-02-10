"أنشيلوتي": الهلال فريق قوي أظهر جودته بالفوز على فلامنجو في نصف النهائي

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي "تحدٍ مهم للغاية، نحن قريبون جداً من اللقب، لقد كان الوصول إلى هنا صعباً جداً وقدمنا تضحيات كثيرة، كلنا سعادة وحماسة، أطلب من الفريق الاستمتاع بهذه المباراة والقيام بأفضل ما يمكن، مع التطلع دائماً للفوز.
وجاء حديث المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لكأس العالم للأندية المغرب 2022 والذي عقده في ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط.
وأضاف: "نواجه فريقاً قوياً يتمتع بصفات فردية رائعة وفيه لاعبون من المنتخب السعودي، الذي قدم أداءً كبيراً في مونديال قطر، ولاعبون لديهم خبرة في الدوريات الأوروبية، نحترمه كثيراً وقد أظهر جودته بالفوز على فريق فلامنجو في نصف النهائي، كل الاحترام أيضاً للمباراة، إنها نهائي كأس العالم للأندية وهي مباراة مهمة للغاية، سنستمتع بها لأنها مباراة فريدة".
وتابع: "بنزيمة وميليتاو وصلا أمس لأننا نعتقد أن لديهما فرصة للعب، تدريب اليوم سيكون مهماً بالنسبة لهما، وأعتقد أن لديهما فرصة للعب، سيتدربون اليوم ثم سأقرر ذا كان بإمكانهم اللعب أم لا".
وأشاد المدرب المخضرم بما يقدمه لاعبو خط الوسط في فريقه قائلاً: "في هذه الفترة، استمتعنا بجودة ثيبايوس، الذي قدم أداءً جيداً للغاية، شيئًا فشيئاً تتحسن حالة الآخرين، لعب كروس بشكل جيد في هذه الفترة، كان تشواميني مصاباً وعاد بينما يستعيد مودريتش لياقته البدنية، أطلب منهم دائماً الشيء نفسه ما تغيّر هو لحظة ثيبايوس، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا".
من جانبه، قال الدولي الفرنسي تشواميني: "الفوز ببطولة العالم مع ريال مدريد هو حلم ويمكن أن يتحقق غداً، كان دوري أبطال أوروبا العام الماضي مذهلاً ونريد الآن الفوز بهذا اللقب، سنبذل كل شيء من أجل الفوز".
وأضاف: "في ريال مدريد نريد الفوز بكل الألقاب، لدينا فرصة غداً لتعزيز السجل الرائع للنادي وسأبذل قصارى جهدي؛ لمساعدة الفريق على تحقيق ذلك".
وتابع: "ريال مدريد فريق رائع وأفضل نادٍ في العالم. مستوى التطلب والضغط عالٍ جداً، نادينا هو الأفضل في العالم، ويجب أن أعطي أفضل ما لديّ يوماً بعد يوم".