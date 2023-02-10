"أنشيلوتي": الهلال فريق قوي أظهر جودته بالفوز على فلامنجو في نصف النهائي

وأشاد المدرب المخضرم بما يقدمه لاعبو خط الوسط في فريقه قائلاً: "في هذه الفترة، استمتعنا بجودة ثيبايوس، الذي قدم أداءً جيداً للغاية، شيئًا فشيئاً تتحسن حالة الآخرين، لعب كروس بشكل جيد في هذه الفترة، كان تشواميني مصاباً وعاد بينما يستعيد مودريتش لياقته البدنية، أطلب منهم دائماً الشيء نفسه ما تغيّر هو لحظة ثيبايوس، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا".