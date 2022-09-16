"أبها" و"الفيحاء" يلتقيان في المواجهة الثانية خلال الدوري الرديف.. غدًا

وتقام المسابقة بنظام الدوري الكامل "ذهابًا وإيابًا" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة بمجموع 42 مباراة في الموسم، فيما يتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات وفق اشتراطات عدة، تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلاً في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.