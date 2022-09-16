"أبها" و"الفيحاء" يلتقيان في المواجهة الثانية خلال الدوري الرديف.. غدًا
تتواصل غدًا السبت منافسات الدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى؛ إذ يلتقي فريقا أبها والفيحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وذلك بعد يوم واحد من لقائهما على مستوى دوري روشن للمحترفين. ويُقام الدوري الرديف بنظام المباريات المرادفة لدوري المحترفين.
وكان الدوري السعودي الرديف قد انطلق الخميس بإقامة مباراة وحيدة، شهدت فوز الفتح على الطائي بنتيجة 4-1 ويشارك في الدوري 7 أندية، هي (الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة).
وتقام المسابقة بنظام الدوري الكامل "ذهابًا وإيابًا" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة بمجموع 42 مباراة في الموسم، فيما يتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات وفق اشتراطات عدة، تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلاً في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.
ومن المقرر أن تحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعم مالي قدره مليونا ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي تبلغ 2.825.000 ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.