ماذا قالت الصحف عن ديربي الهلال والنصر بمنافسات الدوري السعودي؟

سلّطت العديدُ من الصحف العالمية الضوءَ على ديربى الهلال والنصر بالأمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتعادل الهلال، أمس الجمعة، أمام النصر بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي.
وقالت صحيفة "ABola": "هدف قُرب النهاية في المباراة الكلاسيكية ينقذ سجلّ "خورخي خيسوس" الخالي من الهزائم، بعد خروج النصر والهلال بالتعادل الإيجابي "1-1".
وعلقت صحيفة "UOL": "الهلال يحافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام النصر، وبهدف في الوقت بدل الضائع، تَعَادَل الفريقان وحافظ حامل اللقب على سجله الخالي من الهزائم".
وأضافت الصحيفة :"وجد الزعيمان نفسيهما في أجواء تنافسية، واحتاج النصر إلى أقل من 30 ثانية ليضع هدفًا في الهلال، قبل أن يتعادل ميتروفيتش".
وكتبت صحيفة "footmercato": "الهلال على بعد مباراة واحدة من إنهاء الموسم بدون هزيمة، بدأ اللقاء لصالح زملاء كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل الفريقان في النهاية".