دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب : الرصيد السعودي يرتفع إلى 96 ميدالية.. والسباحة تنال حصة الأسد

رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، رصيدها من الميداليات الخليجية إلى 96 ميدالية (41 ذهبية، 34 فضية، 21 برونزية)، بتحقيقها 24 ميدالية (7 ذهبيات، 10 فضيات، 7 برونزيات)؛ مع نهاية منافسات اليوم السبت، بوساطة منتخبات الرياضات الإلكترونية والكاراتيه والسباحة والدراجات والجودو والسهام.
وخطف لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، محمد فوزي، الميدالية الذهبية لمنافسات لعبة (EA FC24) التي اختتمت اليوم في صالة الرياضات الإلكترونية بدبي، عقب فوزه في الأدوار النهائية، على القطري محمد القريشي 10 – 3، ثم الكويتي عبدالعزيز الحساوي 3 – 2، قبل أن يتغلب في اللقاءين الختاميين على الإماراتي محمد السماري 4 – 3، و 3 – 2، معلنًا بذلك فوزه بالمركز الأول للمسابقة.
وأنهى المنتخب السعودي للدراجات، مشاركته الخليجية، بحصوله على ميداليتين متنوعتين في منافسات اليوم الختامي للدراجات، بوساطة حسين آل صفر الذي نال الميدالية الذهبية لسباق الفردي ضد الساعة 10 كم بزمن 12.42.24 دقيقة، تاركًا الميدالية الفضية لزميله طه الخليفة بزمن 13.17.25 دقيقة.
دشن المنتخب السعودي للكاراتيه، مشاركته الخليجية، بالحصول على 6 ميداليات ملونة في فئة القتال الفردي (2 ذهبية، 2 فضية، ومثلها برونزية)، في منافسات اليوم الأول من اللعبة، المقامة في نادي الشارقة.وجاءت الميداليات السعودية، بحصول عبدالله القحطاني على ذهبية وزن تحت 76 كجم، وأضاف زميله سيف القايد
الذهبية الثانية للكاراتيه بتحقيقه المركز الأول لوزن فوق 76 كجم.
ونال ريان العطوي، المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن تحت 55 كجم، وحصل مهدي آل منجم على فضية وزن تحت 61 كجم.
وحققت جنى العميرين المركز الثالث والميدالية البرونزية لوزن تحت 53 كجم، ونال سعد السيف برونزية وزن 68 كجم.
ويختتم أخضر الكاراتيه، مشاركته بالدورة، بوجوده في مسابقات الكاتا الفردي للشباب والبنات، ومسابقة القتال الجماعي للشباب، بداية من الحادية عشرة من صباح غدٍ الأحد.
انتزع المنتخب السعودي للجودو، ثلاث ميداليات متنوعة، في اليوم الأول لمسابقة الجودو التي تختتم غدًا الأحد في صالة مبادلة أرينا في أبو ظبي.
وطار اللاعب سعود الزهراني، بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم، وسعود الفيفي بذهبية وزن 55 كجم، وأحمد المحمادي بفضية وزن 60 كجم.
ويواصل أخضر الجودو مشاركته بالدورة، بداية من الساعة الثانية من ظهر غدٍ الأحد، بمشاركة سعد الزهراني (73 كجم)، وفهد الهوسة (81 كجم)، ومحمد آل شيخ مبارك (90 كجم)، ومهدي العواد (+ 90 كجم).
افتتح المنتخب السعودي للسباحة، مشاركته الخليجية، اليوم السبت في نادي الرياضات المائية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحصوله على عشر ميداليات (1 ذهبية، 5 فضية، 4 برونزيات) في منافسات اليوم الأول من المسابقة.
وجاءت ميداليات أخضر السباحة، بفوز محمد عبيد، بالميدالية الذهبية والمركز الأول لسباق 50م صدر لفئة تحت 15 عامًا؛ بزمن 33.34 ثانية.
وحصل فريق التتابع 4×200م حرة، على الميدالية الفضية لفئة تحت 15 سنة، بزمن 8.29.87 دقيقة، وهي الميدالية نفسها التي نالها فريق التتابع 4×200م حرة تحت 17 سنة بزمن 8.03.99 دقيقة.
وحقق غانم الصلحي المركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 800م تحت 15 سنة، بزمن 8.54.88 دقيقة، تاركًا الميدالية البرونزية لزميله فيصل القحطاني بزمن 9.25.71 دقيقة.
وفاز أحمد المعيبد، بالمركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 800م تحت 17 سنة، بعد أن أنهى السباق بزمن 8.51.61 دقيقة، ونال مشاري الجميلي الميدالية البرونزية لسباق 200م فراشة تحت 15 عامًا بزمن 2.20.01 دقيقة.
وفي سباق 200م متنوع، حصل عماد الصبياني على الميدالية الفضية، ومحمد المعيبد على الميدالية البرونزية، لفئة تحت 17 سنة، وحقق أسامة العيسى الميدالية البرونزية لفئة تحت 15 عامًا.
ويواصل أخضر السباحة، مشاركته بمنافسات اليوم الثاني من المسابقة، بداية من العاشرة من صباح غدٍ الأحد.
خطف المنتخب السعودي للسهام، الميدالية الفضية والمركز الثاني لمنافسات القوس الأولمبي للفرق، في افتتاح منافسات السهام صباح اليوم السبت بنادي الثقة بالشارقة.
وحقق الرامي أحمد بناجة، المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة القوس الأولمبي، في حين تأهل عبدالله العبداللطيف ورؤى الكعبي، إلى نهائيات المسابقة التي تُقام عند التاسعة من صباح غدٍ الأحد، بالإضافة إلى نهائيات الزوجي المختلط.
تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة 3 × 3 للسيدات، إلى نصف نهائي المسابقة، بعد أن حل بالمركز الثاني في جدول الترتيب العام، مع نهاية منافسات اليوم الأول للمسابقة التي أُقيمت اليوم السبت في نادي الثقة بالشارقة.
وفاز الأخضر في لقائه الافتتاحي على فريق الإمارات (ب) بنتيجة 21 – 8، ثم خسر لقاءه الثاني أمام الكويت 5 – 21، قبل أن يتغلب في اللقاء الأخير على الفريق الإماراتي (أ) بنتيجة 12 – 6.
وفي منافسات الشباب، فاز الأخضر على المنتخب الإماراتي بنتيجة 21 – 12، وخسر من الكويت 9 – 20، وفاز على عمان 21 – 9.
ويُقام نصف نهائي المسابقة، عند الثانية من ظهر غدٍ الأحد، بلقاء سيدات الأخضر بسيدات الإمارات، ولقاء الشباب بالمنتخب الإماراتي عند الخامسة والنصف عصرًا.
واصل المنتخب السعودي للجولف، احتلاله للمركز الثالث في جدول ترتيب الفرق، عقب نهاية منافسات اليوم الثاني من مسابقة الجولف، التي تختتم عند السادسة من صباح غدٍ الأحد بتوقيت المملكة.
وتمكن الأخضر، من رفع رصيده النقطي في سلم الترتيب، إثر تحقيق سعود القصيبي 83 ضربة متقدمًا أربعة مراكز في جدول ترتيب الفردي بنيله المركز التاسع، وعبدالعزيز المديميغ 90 ضربة بالمركز العاشر، وخالد المديميغ 89 ضربة بالمركز العاشر مكرر.
تأهل لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي لنصف نهائي مسابقة التسع كرات التي أُقيمت منافساتها اليوم السبت.
ويختتم أخضر البلياردو مشاركته بالدورة، عندما يلاقي نظيره البحريني في افتتاح منافسات زوجي الـ9 كرات، بالثنائي خالد الغامدي وعبدالرحمن الموسى، عند الثالثة من عصر غدٍ الأحد.