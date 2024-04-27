دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب : الرصيد السعودي يرتفع إلى 96 ميدالية.. والسباحة تنال حصة الأسد

وخطف لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، محمد فوزي، الميدالية الذهبية لمنافسات لعبة (EA FC24) التي اختتمت اليوم في صالة الرياضات الإلكترونية بدبي، عقب فوزه في الأدوار النهائية، على القطري محمد القريشي 10 – 3، ثم الكويتي عبدالعزيز الحساوي 3 – 2، قبل أن يتغلب في اللقاءين الختاميين على الإماراتي محمد السماري 4 – 3، و 3 – 2، معلنًا بذلك فوزه بالمركز الأول للمسابقة.