الأهلي يحسم صفقة الإنجليزي "إيفان توني" مهاجم برينتفورد

كشفت تقارير إعلامية عن توصُّل نادي أهلي جدة إلى اتفاق مع برينتفورد لضمّ المهاجم الإنجليزي "إيفان توني"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما ذكره موقع "ذا أتلتيك": فإن "توني" وافق على شروط عقده مع نادي الأهلي، وسيخضع لفحص طبي قبل إنجاز الصفقة.
وذكرت صحيفة "ميرور البريطانية" أنّ "إيفان توني" لا يزال يخضع للكشف الطبي في لندن خلال الفترة الحالية، وسيطير إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع؛ وذلك من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة بصورة رسمية".
وأفاد الموقع الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" بأن الأهلي وافق على دفع 40 مليون إسترليني لبرينتفورد من أجل الحصول على خدمات "توني".
من جانبه قال الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "صفقة إيفان توني جار إتمامها بين الأهلي وبرينتفورد.. كل الوثائق قيد المراجعة.. تم إجراء الفحوصات الطبية في لندن واكتملت".
وأشار الصحفي المختص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها سيصبح توني مهاجم الأهلي الجديد الليلة.
وأفاد "فابريزيو رومانو" بأن صفقة "أوسيمين" أصبحت في وضع الانتظار بشكل كامل.
الجدير ذكره أن عقد توني ينتهي بعد عام، ولم يمدده مع برينتفورد الذي انضمّ إليه من بيتربورو يونايتد عام 2020.