أخصائي نفسي لـ"سبق": "هيرفي رينارد" ليس مجرد مدرب.. و"بولندا" كبوة بطل

وبيَّن أن المنتخب الآن يحتاج إلى الإعداد النفسي، وهو من أهم المحاور التي تكمل مثلث العطاء والإنجاز، الذي يقف بجانب المهاري واللياقة. مشيرًا إلى أن الإعداد النفسي ضروري قبل المباراة، وأثناء المباراة، وبعد المباراة.