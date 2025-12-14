ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي يتوّج بلقب النسخة الثانية من بطولة مهد الدولية للقارات

تُوِّج الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حماد فريق ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي بلقب النسخة الثانية من بطولة مهد الدولية للقارات في ختام منافساتها التي أُقيمت في الرياض واختتمت أمس، بعد تغلبه على فريق اسكولي الإيطالي بركلات الترجيح في نهائي الكأس الذهبية، بينما حقق فريق أكاديمية مهد الكأس الفضية للبطولة بعد تغلبه على ستيلينبوش الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين دون رد.