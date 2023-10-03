اختيار هدف "ألكسندر ميتروفيتش" الأجمل في الجولة الثامنة من "دوري روشن"

واختارت الجماهير هدف ميتروفيتش كأفضل هدف في الجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 45%، والذي كان يتنافس مع هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر أمام الطائي والذي حصل على تصويت بلغ 42%، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (2/1).