اختيار هدف "ألكسندر ميتروفيتش" الأجمل في الجولة الثامنة من "دوري روشن"

اختار الفريق الفني لرابطة دوري روشن، هدف "ألكسندر ميتروفيتش" كأجمل هدف في الجولة الثامنة من المنافسات.
وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة "إكس"، أن هدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال الذي سجله أمام الشباب في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2/0)، حصل على الأفضل في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن.
واختارت الجماهير هدف ميتروفيتش كأفضل هدف في الجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 45%، والذي كان يتنافس مع هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر أمام الطائي والذي حصل على تصويت بلغ 42%، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (2/1).
وتفوّق أيضًا هدف ميتروفيتش على هدف مراد باتنا لاعب الفتح الذي حصل على تصويت بلغ 13%، في مباراة الفريق أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.