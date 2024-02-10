لاعب ليفربول "ألكانتارا" يدرس الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة "النصر"

يدرس الإسبانيُّ "تياغو ألكانتارا" لاعب ليفربول الإنجليزي، الانضمامَ إلى أحد الأندية السعودية المهتمة بضمّه خلال الموسم الجديد.
وأفادت صحيفة "torcedores" بأنه بالرغم من أن مسؤولي النادي الإنجليزي لا يزالون مهتمين بلاعب خط الوسط الإسباني، إلا أن "ألكانتارا" يفكّر في العروض السعودية منذ بداية الموسم الحالى.
وأكّدت الصحيفة أن اللاعب الإسباني لم يحدّد بعد مستقبله مع ليفربول مع اقتراب عقده من الانتهاء مع النادي الإنجليزي، وخاصة أنه يعاني من الإصابة التى أبعدته عن الملاعب منذ فترة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن نادي النصر مهتمّ بضمّ لاعب الوسط الإسباني للعب بجانب النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، و"ساديو ماني"؛ لاعبَي الفريق.
وانضمّ "تياغو ألكانتارا" البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي ليفربول الإنجليزي فى 2020، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2011.