لاعب ليفربول "ألكانتارا" يدرس الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة "النصر"

وأكّدت الصحيفة أن اللاعب الإسباني لم يحدّد بعد مستقبله مع ليفربول مع اقتراب عقده من الانتهاء مع النادي الإنجليزي، وخاصة أنه يعاني من الإصابة التى أبعدته عن الملاعب منذ فترة.