كأس العالم قطر 2022.. في مباراة مثيرة.. "غانا" تنتفض وتضرب كوريا بثلاثية

أنعش منتخب غانا الأول لكرة القدم آماله في التأهل للدور التالي من بطولة كأس العالم في قطر 2022، بعد الانتصار الثمين على نظيره منتخب كوريا الجنوبية 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب المدينة التعليمية، لحساب المجموعة الثامنة (الجولة الثانية)، بقيادة الحكم البريطاني أنتوني تايلور.