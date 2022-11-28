كأس العالم قطر 2022.. في مباراة مثيرة.. "غانا" تنتفض وتضرب كوريا بثلاثية

أنعش منتخب غانا الأول لكرة القدم آماله في التأهل للدور التالي من بطولة كأس العالم في قطر 2022، بعد الانتصار الثمين على نظيره منتخب كوريا الجنوبية 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب المدينة التعليمية، لحساب المجموعة الثامنة (الجولة الثانية)، بقيادة الحكم البريطاني أنتوني تايلور.
الشوط الأول انتهى بتقدم غانا بهدفين، جاء الأول عن طريق محمد ساليسو عند الدقيقة 24، فيما جاء الهدف الثاني برأسية رائعة من قبل محمد قدوس عند الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني انتفضت كوريا، وعادلت النتيجة سريعًا عن طريق تشو كيو سونغ (هدفين) برأسيتين رائعتين، عند الدقائق 58، 61.
وأعاد "قدوس" منتخب بلاده غانا للمقدمة بتسديدة أرضية زاحفة عند الدقيقة 68 بهدف ثالث.
بتلك النتيجة ظفرت غانا بنقاط اللقاء الثلاث، وبقيت كوريا الجنوبية بنقطة واحدة فقط.