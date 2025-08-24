في العاصمة السعودية الرياض .. انطلاق أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2025)

انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2025)، الذي تستضيفه الرياض، تزامنًا مع الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025).
وافتتح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فعاليات اليوم بكلمة افتتاحية أكد فيها أن المؤتمر يشكل منصة رائدة تجمع نخبة من القادة والخبراء ورواد قطاع الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، بهدف صياغة ملامح مستقبل هذا القطاع، وبناء شراكات نوعية تدفع به نحو آفاق أكبر، مبينًا أن إعلان أمس عن إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (Esports Nations Cup)، بصفتها أول بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات المنتخبات الوطنية في هذا المجال، يُعد ابتكارًا جديدًا يرسخ مكانة الرياضات الإلكترونية بوصفها رياضة وطنية، ويعزز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيل أوطانهم، إلى جانب منح المشجعين فرصة دعم منتخباتهم ولاعبيهم المفضلين.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر أن المملكة تمضي بخطى متسارعة في بناء بيئة متكاملة للقطاع، وأُطلقت (36) مبادرة إستراتيجية توفر العديد من أكثر الفرص الواعدة، مشيرًا إلى أن الرياضات الإلكترونية باتت رافدًا اقتصاديًا مهمًا يدعم قطاعات متعددة مثل السياحة والثقافة، مشيرًا إلى أن الفعاليات التي استضافتها المملكة خلال الصيف أثبتت شغف الجمهور، حيث شهدت مشاركة واسعة في أكثر من 25 لعبة إلكترونية، وحضورًا عائليًا بارزًا ضمن أجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بما يعكس دور الرياض كونها حاضنة كبرى للفعاليات العالمية، مختتمًا كلمته بالتأكيد أن المملكة ماضية في الاستثمار في الرياضات الإلكترونية وتطوير بنيتها التحتية المستدامة، بما يضمن صناعة مستقبل مزدهر لهذا القطاع.