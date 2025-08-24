في العاصمة السعودية الرياض .. انطلاق أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2025)

وافتتح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فعاليات اليوم بكلمة افتتاحية أكد فيها أن المؤتمر يشكل منصة رائدة تجمع نخبة من القادة والخبراء ورواد قطاع الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، بهدف صياغة ملامح مستقبل هذا القطاع، وبناء شراكات نوعية تدفع به نحو آفاق أكبر، مبينًا أن إعلان أمس عن إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (Esports Nations Cup)، بصفتها أول بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات المنتخبات الوطنية في هذا المجال، يُعد ابتكارًا جديدًا يرسخ مكانة الرياضات الإلكترونية بوصفها رياضة وطنية، ويعزز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيل أوطانهم، إلى جانب منح المشجعين فرصة دعم منتخباتهم ولاعبيهم المفضلين.