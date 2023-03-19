‬ مواجهات مثيرة في دوري الطائرة.. الهلال يستضيف النصر.. والابتسام في مواجهة الأهلي

تنطلق غداً الاثنين، مباريات الجولة الـ 18 من دوري جاهز للكرة الطائرة بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي الابتسام والأهلي على صالة وزارة الرياضة بالقطيف 3:30 عصراً.
ويستضيف الاتحاد نظيره الوحدة، على صالة نادي الاتحاد بجدة 6 مساءً، فيما يلعب ضمك مع الترجي على صالة نادي ضمك 3:30 عصراً، كما يحل اليرموك ضيفاً على أبها على صالة نادي أبها 3:30 عصراً .
وتختتم مباريات الجولة باقامة مباراتين بعد غداً الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال والنصر على صالة نادي الهلال بالرياض 5:30 مساءً.وأخيرًا يواجه الفيصلي نظيره الخليج على صالة نادي سدير 2 ظهراً .
يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة 48 نقطة، ثم الهلال 42 نقطة، فالابتسام 39 نقطة والفيصلي 30 نقطة، والنصر 26 نقطة، مع تبقي خمس جولات على ختام الدوري.