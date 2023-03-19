‬ مواجهات مثيرة في دوري الطائرة.. الهلال يستضيف النصر.. والابتسام في مواجهة الأهلي

ويستضيف الاتحاد نظيره الوحدة، على صالة نادي الاتحاد بجدة 6 مساءً، فيما يلعب ضمك مع الترجي على صالة نادي ضمك 3:30 عصراً، كما يحل اليرموك ضيفاً على أبها على صالة نادي أبها 3:30 عصراً .