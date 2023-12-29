بثنائية "البليهي" و"ميتروفيتش".. الهلال ينجو من "مقصلة" الفيحاء.. في الوقت القاتل

كسب فريقُ الهلال الأول لكرة القدم، ضيفَه الفيحاء بنتيجة "2 /0"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "ماريو اسكوبار" من غواتيمالا.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.
وكان القائم الفيحاوي قد تكفّل بالتصدّي لتسديدة لاعب الهلال "ميتروفيتش" في الدقيقة 32.
وشهد الشوطُ الثاني خروجَ حارس الفيحاء "فلاديمير" بداعي الإصابة، وحلّ بدلًا عنه أحمد الكسار، والأخير تصدّى لتسديدة لاعب الهلال "سافيتش" في الدقيقة 69 ببراعة.
وفي الدقيقة 80 أنقذ حارسُ الهلال "ياسين بونو" فريقَه من هدف فيحاوي مؤكّد من أمام سلطان مندش.
وعند الدقيقة 86 أنقذ مدافعُ الهلال "علي البليهي" فريقَه بهدف أول، وعزّز النتيجة للأزرق هداف الفريق "ميتروفيتش" بهدف ثان في "90+10"، من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة أحكم الهلالُ القبضةَ على الصدارة 53 نقطة، موسعًا الفارق مع أقرب منافسيه النصر إلى 10 نقاط، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الـ12.