بثنائية "البليهي" و"ميتروفيتش".. الهلال ينجو من "مقصلة" الفيحاء.. في الوقت القاتل

كسب فريقُ الهلال الأول لكرة القدم، ضيفَه الفيحاء بنتيجة "2 /0"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "ماريو اسكوبار" من غواتيمالا.