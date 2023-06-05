نادي الرياض يبرم صفقتين جديدتين للموسم المقبل

أعلن نادي الرياض الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين عن إبرام صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد.
وتعاقدت إدارة النادي مع متوسط الميدان عبدالهادي الحراجين قادمًا من نادي الحزم دون الكشف عن مدة العقد.
ورحب النادي العاصمي باللاعب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الحراجين هنا.. مرحبًا بعبد الهادي الحراجين بألوان فخر الرياض".
كما أبرمت إدارة الرياض ثالث صفقاتها الصيفية استعدادًا لدوري المحترفين بتعاقدها مع مدافع الخليج حسين النويقي لتعزيز دفاعات الفريق.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ثالث صفقاتنا الصيفية.. مرحبًا حسين النويقي بألوان فخر الرياض".
وكان الرياض قد تعاقد مع موسونا نجم نادي الطائي قبل أن يضم عبدالهادي الحراجين وحسين النويقي.
ونجح الرياض في الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد احتلاله المركز الرابع في نهاية منافسات دوري يلو موسم 2022-2023.