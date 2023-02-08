دائرة الحكام تصادق على قرار الحكم : لاعب النصر " تاليسكا" استحق البطاقة الحمراء أمام الفتح

صادقت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء،على قرار حكم لقاء النصر والفتح، باستحقاق لاعب النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي "تاليسكا" بالطرد بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله العنيف على مواطنه بيتروس لاعب الفتح، خلال مواجهة الفريقين في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وذلك عبر حساب الاتحاد في «يوتيوب» موقع التواصل الاجتماعي.