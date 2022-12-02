منافسات كأس العالم في متناول زوَّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منطقة لاستقبال جماهير وعشاق كرة القدم؛ لمشاهدة مباريات كأس العالم على الهواء مباشرة عبر 8 شاشات عرض ضخمة.
"منطقة كأس العالم" تمنح قرابة 10 آلاف زائر تجربة فريدة للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي العالمي، ولاسيما أن المنطقة جُهِّزت بكل الاحتياجات من كراسي للجلوس، صُممت بطريقة تُعبِّر عن الطابع التراثي القديم الذي يحاكي البيئة الصحراوية، ومزوَّدة بتقنيات عالية من ناحية جودة الصورة؛ لتقديم تجربة فريدة في متابعة مباريات كأس العالم، والاستمتاع بمبارياتها.
وضمَّت المنطقة في مكوناتها جميع معالم بيئة الصحراء؛ إذ جُهِّزت "المشبَّات" المخصصة للتدفئة، وفُرشت الساحات بالرمال، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والمقاهي الشعبية.
وكانت أرض الصياهد الجنوبية قد شهدت أمس انطلاق فعاليات المهرجان في نسخته "همة طويق"، الهادف إلى دعم وإحياء التراث السعودي العريق، والمحافظة عليه، وإظهار ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية.