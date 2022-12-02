منافسات كأس العالم في متناول زوَّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

"منطقة كأس العالم" تمنح قرابة 10 آلاف زائر تجربة فريدة للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي العالمي، ولاسيما أن المنطقة جُهِّزت بكل الاحتياجات من كراسي للجلوس، صُممت بطريقة تُعبِّر عن الطابع التراثي القديم الذي يحاكي البيئة الصحراوية، ومزوَّدة بتقنيات عالية من ناحية جودة الصورة؛ لتقديم تجربة فريدة في متابعة مباريات كأس العالم، والاستمتاع بمبارياتها.