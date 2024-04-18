دوري روشن للمحترفين: "دجانيني" يقود الفتح لعبور الرائد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ، الفوز على شقيقه الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها دجانيني في الدقيقة 7 والمحترف لوكاس في الدقيقة 12 قبل أن يسجل تفاريس الهدف الأول للرائد في الدقيقة 57، ثم يضيف دجانيني مجددًا الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 60.
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده من النقاط عند النقطة رقم 40 في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 30.