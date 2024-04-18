دوري روشن للمحترفين: "دجانيني" يقود الفتح لعبور الرائد

أهداف المباراة سجلها دجانيني في الدقيقة 7 والمحترف لوكاس في الدقيقة 12 قبل أن يسجل تفاريس الهدف الأول للرائد في الدقيقة 57، ثم يضيف دجانيني مجددًا الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 60.