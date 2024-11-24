قبل الموقعة الآسيوية مدرب النصر: لم تتأكد بعدُ مشاركة "رونالدو" أمام الغرافة

أوضح مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر الإيطالي "بيولي"، أن مشاركة "كريستيانو رونالدو" من عدمها في لقاء الغرافة؛ سيحسمه مران الفريق اليوم الأحد.
ويواجه النصرُ نظيرَه الغرافة القطري، مساء غدٍ الاثنين، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتابع "بيولي": "نعاني ضغط المباريات ونجهّز الفريق اليوم فقط للقاء الغد، وبالطبع هذا ليس كافيًا، ولكنّ لاعبي النصر اعتادوا على هذه الأمور".
وأتمّ تصريحاته: "على الرغم من الغيابات التي نعانيها، إلا أنني واثق في باقي اللاعبين، وندخل جميع المباريات بنية الفوز".