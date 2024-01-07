"الأولمبي السعودي " يواصل تدريباته في معسكر الإمارات .. والراجح يلتحق بالمنتخب

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.
ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الاثنين تدريباته على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم.
من جهة أخرى، التحق اللاعب مبارك الراجح بمعسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني للأخضر تحت 23 عاماً.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.