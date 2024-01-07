"الأولمبي السعودي " يواصل تدريباته في معسكر الإمارات .. والراجح يلتحق بالمنتخب

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.