انطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة.. رحلة جديدة نحو المجد القاري تبدأ الاثنين

أما أولسان الكوري الجنوبي، البطل القاري مرتين (2012 و2020)، فسوف يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات المتتالية، حيث يدخل النسخة الحالية كوصيف بطل الدوري الكوري 2024 ليخوض مشاركته التاسعة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه. ويستضيف يوم 17 سبتمبر على ستاد أولسان مونسو فريق تشينغدو رونغتشنغ الصيني، الذي تأسس عام 2018 وصعد سريعًا إلى دوري السوبر الصيني وحقق المركز الثالث في 2024، قبل أن يجتاز الدور التمهيدي ليشارك لأول مرة في البطولة القارية.