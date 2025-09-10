انطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة.. رحلة جديدة نحو المجد القاري تبدأ الاثنين

تستعد نخبة أندية القارة لانطلاق منافسات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر، إيذانًا ببدء رحلة جديدة نحو المجد القاري في الموسم الجديد.
ويسعى النادي الأهلي السعودي للحفاظ على اللقب الذي تُوّج به للمرة الأولى قبل أكثر من أربعة أشهر، وهو واحد من خمسة أبطال سابقين ضمن قائمة المشاركين الـ24 في هذه النسخة.
ويعود 11 فريقًا من موسم 2024-2025 للمشاركة في النسخة الـ23 من البطولة الأهم على صعيد الأندية الآسيوية، فيما تسجّل ثلاثة أندية ظهورها القاري الأول، وهي: غانغوون من جمهورية كوريا، وميتيدا زيلفيا الياباني، وتشينغدو رونغتشنغ الصيني.
يفتتح الشارقة الإماراتي ظهوره السادس في البطولة القارية بمواجهة الغرافة القطري على ستاد الشارقة. الفريق الإماراتي أنهى الدوري في المركز الثاني بموسم 2024-2025 وتُوّج بكأس البطولة الثانية للأندية في آسيا، بينما يُشارك الغرافة للمرة الـ11 بعد حلوله ثالثًا في الدوري وفوزه بالكأس المحلية للمرة الثامنة.
الوحدة الإماراتي (بطل الدوري 4 مرات) يبدأ مشاركته الـ11 والأولى منذ 2021 بملاقاة الاتحاد السعودي على ستاد آل نهيان في أبوظبي. الاتحاد، بطل الدوري والكأس في السعودية 2024-2025، يخوض ظهوره الـ13 وسبق له التتويج مرتين (2004 و2005).
الأهلي السعودي حامل اللقب يبدأ حملة الدفاع عن لقبه على ستاد مدينة الملك عبدالله بجدة بمواجهة ناساف الأوزبكي بطل الدوري المحلي لعام 2024. هذه هي المشاركة الـ14 للأهلي والسابعة لفريق ناساف، مع تفوق سعودي في المواجهات السابقة (فوزان وتعادل).
الشرطة العراقي بطل الدوري المحلي للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه، يُشارك للمرة السادسة ويستضيف السد القطري على ستاد الزوراء ببغداد، بينما نادي السد، بطل الدوري القطري 18 مرة، يُشارك للمرة الـ18 على المستوى القاري (رقم قياسي لقطر) بعد وصوله للدور ربع النهائي في النسخة الماضية.
شباب الأهلي الإماراتي يعود للمشاركة بعد غياب منذ عام 2022، ليخوض ظهوره العاشر عقب تحقيق الثنائية المحلية 2024-2025، حيث يواجه تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء 16 سبتمبر على ستاد راشد بدبي. في المقابل، يُشارك تراكتور للمرة السابعة قارياً بعد فوزه بلقب الدوري الإيراني لأول مرة الموسم الماضي.
الهلال السعودي، وصيف النسخة الماضية وبطل نسختي 2019 و2021، يتطلع للوصول إلى النهائي السادس في تاريخه من خلال مشاركته الـ20 (رقم قياسي). يبدأ مشواره يوم الثلاثاء 16 سبتمبر على ستاد المملكة أرينا بالرياض أمام نادي الدحيل القطري الذي يُشارك للمرة الـ13، وكان قد بلغ الدور نصف النهائي عام 2022.
يخوض ملبورن سيتي الأسترالي بطل الدوري المحلي 2024-2025 مشاركته الثالثة على المستوى القاري بمواجهة سانفريس هيروشيما الياباني وصيف الدوري الياباني 2024، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر على ستاد ملبورن ريكتانغولار.
ويشارك غانغوون الكوري لأول مرة بعد حلوله وصيفًا في الدوري المحلي 2024، ليُصبح النادي الكوري رقم 14 في تاريخ المسابقة. حيث يلتقي على ستاد تشونتشيون مع شنغهاي شينهوا الصيني وصيف الدوري 2024، الذي يخوض مشاركته العاشرة بعد بلوغ دور الـ16 في النسخة الماضية.
أما ماتشيدا زيلفيا الياباني، الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والذي حقق المركز الثالث في أول مواسمه، فيسجل ظهوره الأول ليصبح النادي الياباني رقم 17 في تاريخ البطولة. ويواجه على ستاد نوزوتا بارك نظيره سيؤول الكوري (وصيف نسخة 2013) والعائد للمشاركة بعد غياب منذ 2020، في ظهوره التاسع.
ويستعد بوريرام يونايتد التايلاندي لخوض مشاركته العاشرة، وهو رقم قياسي محلي، بعدما بلغ ربع نهائي نسخة 2024-2025 وحقق أربعة ألقاب الموسم الماضي. وسيواجه على أرضه جوهور دار التعظيم الماليزي الذي يشارك للمرة السادسة بعد تعزيز سجله المحلي بلقبين في الكأس إلى جانب لقبه الحادي عشر في الدوري. سبق أن التقى الفريقان ثلاث مرات في النسخة الماضية، وجميعها انتهت بفوز بوريرام.
أما أولسان الكوري الجنوبي، البطل القاري مرتين (2012 و2020)، فسوف يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات المتتالية، حيث يدخل النسخة الحالية كوصيف بطل الدوري الكوري 2024 ليخوض مشاركته التاسعة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه. ويستضيف يوم 17 سبتمبر على ستاد أولسان مونسو فريق تشينغدو رونغتشنغ الصيني، الذي تأسس عام 2018 وصعد سريعًا إلى دوري السوبر الصيني وحقق المركز الثالث في 2024، قبل أن يجتاز الدور التمهيدي ليشارك لأول مرة في البطولة القارية.
وفي ختام الجولة الافتتاحية، يلتقي شنغهاي بورت الصيني مع فيسيل كوبي الياباني على ستاد بودونغ في شنغهاي. كلا الفريقين خرجا من دور الـ16 في النسخة الماضية، ويسعيان لتجاوز ذلك. المُضيف أضاف لقب الكأس الأول إلى ثلاثيته في الدوري، فيما أحرز فيسيل لقبه الثاني على التوالي وأكمل الثنائية المحلية. هذه المواجهة هي الثالثة بينهما في البطولة، مع تفوق كامل للفريق الياباني في المباراتين السابقتين.
ويتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر بين 2 و11 مارس 2026، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية بين 17 و25 أبريل 2026.