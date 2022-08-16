الفيصل وأوغلو يتوِّجان السعودية وتركيا بميداليات القدم في دورة التضامن الإسلامية

توج رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا، الدكتور محمد محرم كساب أوغلو، المنتخبَيْن السعودي والتركي لكرة القدم تحت 23 عامًا بالميداليات الذهبية والفضية لمسابقة كرة القدم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية2021"، وذلك عقب نهاية مباراتهما النهائية اليوم، التي انتهت بفوز تركيا بهدف وحيد، بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وسيطرت تركيا على الشوط الأول منذ الدقائق الأولى، وافتتحت التسجيل في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط.
وفي الحصة الثانية فرض الأخضر سيطرته منذ البداية، واستطاع تهديد المرمى التركي في أكثر من محاولة إلا أن الحظ لم يكن حليفه حتى أعلن الحكم نهاية المباراة.
يُذكر أن الميداليات البرونزية للمسابقة ذهبت للمنتخب الأذربيجاني الذي كسب نظيره الجزائري بنتيجة 4-3.
وبفضية القدم اليوم أصبح رصيد السعودية من الميداليات 21 ميدالية (ذهبية واحدة و12 فضية و8 برونزيات).
خرج لاعب المنتخب السعودي للسهام عبدالرحمن الموسى من منافسات القوس الأولمبي للفردي؛ وذلك بخسارته في الدور ربع النهائي من الإندونيسي بانغيتستو عارف بنتيجة 4-6.
وكان الموسى قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه في دور الـ16 على الإيراني كلشاني محمد 6-2، فيما غادر زميلاه منصور علوي وراشد السبيعي من دور الـ16 بخسارة الأول من الأوزبكي تشين يايوي 0-6، والسبيعي من الأوزبكي صادقوف أميرخون 3-7.
وفي منافسات القوس المركب للفردي خرج عبدالعزيز الروضان ومعيض البقمي من منافسات الدور ربع النهائي؛ وذلك بخسارة الروضان من التركي هاني أمريكان بنتيجة 137-149 نقطة، وخسارة البقمي أمام الماليزي جواري مازوكي 135-144 نقطة، فيما غادر زميلهم علي الشمراني من دور الـ16 بخسارته من الإيراني مدندر محمد بنتيجة 132-139 نقطة.
وفي المبارزة خرج عادل المطيري من دور الـ8 لمنافسات سلاح السايبر للفردي؛ وذلك عقب خسارته على يد الأوزبكي موسى أمتروف بنتيجة 14-15 نقطة.
وكان المطيري قد تأهل لربع النهائي بعد فوزه على الأردني أحمد المعاوي 15-8 في دور الـ16، وهو الدور ذاته الذي شهد خروج زميله علي البحراني من الأردني طلحة عبدالله بنتيجة 10-15.
فيما خرج سعد البقمي وجاسر البكر من منافسات دور المجموعات.
وأنهت ندى عابد وزميلتها ضي العميري مشاركتهما في منافسات الابيه الفردي بخسارتهما في دور الـ32 للمسابقة، بخسارة ندى من أمام السنغالية سالماتا أسبابي 12-15، وضي من الأوزبكية زوبايدلويا مارجونا 3-15.
أنهى المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 للسيدات مشاركته في الدورة الإسلامية عقب خسارته اليوم أمام المنتخب التركي بنتيجة 7-21.
واختتمت لاعبة المنتخب السعودي للجودو تهاني القحطاني مشاركتها في الدورة؛ وذلك عقب خسارتها أمام القرغيزستانية دينارا خالمزافيا ضمن منافسات وزن +78 كجم.
حلَّ لاعب المنتخب السعودي للسباحة أحمد الهاشم بالمركز الثامن في سباق 800 حرة.
يواصل لاعبو الأخضر مشاركتهم في الدورة غدًا الأربعاء من خلال 4 منافسات، بداية من منافسات السهام للفِرق؛ إذ يواجه الأخضر نظيره التشادي في القوس الأولمبي عند التاسعة صباحًا، فيما يواجه فريق القوس المركب نظيره الإيراني عند العاشرة صباحًا.
وتنطلق غدًا منافسات الفرق في المبارزة بإقامة مسابقتَي سلاح السايبر وسلاح الأبيه للرجال بداية من التاسعة صباحًا، ومنافسة الآبيه للسيدات عند الواحدة ظهرًا.
ويختتم منتخب السباحة مشاركته بالدورة عن طريق السباح يوسف بوعريش الذي يوجَد في تصفيات سباق 50م فراشة.
ويدشن أخضر الكاراتيه مشاركته بالدورة عند التاسعة صباحًا بمشاركة مسفر الأسمري في مسابقة الكاتا الفردي، ووجود سعود بشير في مسابقة وزن تحت 60 كجم، وفهد الخثعمي في وزن تحت 67 كجم، وسلطان الزهراني في وزن تحت 75 كجم.