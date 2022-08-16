الفيصل وأوغلو يتوِّجان السعودية وتركيا بميداليات القدم في دورة التضامن الإسلامية

توج رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا، الدكتور محمد محرم كساب أوغلو، المنتخبَيْن السعودي والتركي لكرة القدم تحت 23 عامًا بالميداليات الذهبية والفضية لمسابقة كرة القدم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية2021"، وذلك عقب نهاية مباراتهما النهائية اليوم، التي انتهت بفوز تركيا بهدف وحيد، بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.