الاتحاد العربي يوقع عقدًا مع "سبورت بارتنرز" لرعاية بطولة الأندية العربية

من جانبه، أبدى رئيس شركة سبورت بارتنرز إنترناشونال بيار كاخيا، سعادته برعاية بطولة الأندية العربية، وقال: "الاتحاد العربي لكرة القدم، اتحاد عريق ويتبوأ مكانة رياضية كبيرة، ولديه مسابقات كروية ذات تاريخ مجيد في رياضة كرة القدم، وسنعمل معه على تطوير وتنمية بطولة الأندية العربية لتستمر في تفوقها، وستقدم الشركة كافة خبراتها وإمكاناتها لإنجاح هذه الرعاية، ونشكر في مجلس إدارة الشركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي على اهتمامه بهذه الشراكة".