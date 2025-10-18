جامعتا الملك خالد والأميرة نورة تتوجان بلقبي التايكوندو والقوى

تُوِّج فريق جامعة الملك خالد ببطولة التايكوندو للطلاب، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ16 لبطولاته، واستضافتها جامعة تبوك خلال الفترة من (15 – 18) أكتوبر الجاري، بمشاركة (123) لاعبًا مثّلوا (20) جامعة وكلية.
وحقق طلاب جامعة الملك خالد المركز الأول في الترتيب العام، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني، وجامعة الملك سعود ثالثًا، حيث توّج الفائزين بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية الدكتور ماجد بن صلاح بلعلا، وممثّل الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية علي المنيع، وذلك في الحفل الختامي الذي تخلله تكريم الجامعات وحكام البطولة.
وحققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لقب بطولة الاتحاد لألعاب القوى للطالبات، التي أُقيمت خلال الفترة نفسها، واستضافتها جامعة الطائف، بمشاركة (285) طالبة مثّلن (24) جامعة وكلية.
وتوّجت مديرة البطولة الدكتورة نوف الحماد خلال الحفل الختامي الجامعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إضافةً إلى تكريم الحكام والجامعات، حيث جاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثاني، وجامعة الملك عبدالعزيز ثالثًا.