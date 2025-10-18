جامعتا الملك خالد والأميرة نورة تتوجان بلقبي التايكوندو والقوى

وحقق طلاب جامعة الملك خالد المركز الأول في الترتيب العام، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني، وجامعة الملك سعود ثالثًا، حيث توّج الفائزين بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية الدكتور ماجد بن صلاح بلعلا، وممثّل الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية علي المنيع، وذلك في الحفل الختامي الذي تخلله تكريم الجامعات وحكام البطولة.