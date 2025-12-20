نيوكاسل يفرّط في نقطتين ثمينتين بتعادله مع تشيلسي

افتتح نيوكاسل باب التسجيل أولًا في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب نيك فولتماده، الذي عاد مجددًا ليبصم على هدف التقدم الثاني لأصحاب الضيافة في الدقيقة 20.