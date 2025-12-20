نيوكاسل يفرّط في نقطتين ثمينتين بتعادله مع تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة نيوكاسل يونايتد وضيفه تشيلسي، والتي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، معقل نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح نيوكاسل باب التسجيل أولًا في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب نيك فولتماده، الذي عاد مجددًا ليبصم على هدف التقدم الثاني لأصحاب الضيافة في الدقيقة 20.
وتمكن الضيوف من تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني بواسطة المدافع ريس جيمس في الدقيقة 49، بعد تسديدة قوية، ونجح جواو بيدرو في تعديل النتيجة بإحراز الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 66.
بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ11 خلف برايتون العاشر بفارق الأهداف.