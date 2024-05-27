تزامناً مع قمة الهلال والنصر.. الاتحاد السعودي يفتتح منطقة فعاليات بيت أغلى الكؤوس

يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد غدٍ الأربعاء، بيت أغلى الكؤوس وهي المنطقة المخصصة لجماهير كرة القدم التي يقيمها الاتحاد السعودي تزامنًا مع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، والذي يحتضنه ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة المقبل.