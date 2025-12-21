الاتفاق يتألق في بطولات المصارعة النسائية ويحقق ذهبية البراعم ووصافة الناشئين

وعلى صعيد المصارعة الرومانية، حصد الاتفاق المركز الرابع في فئة البراعم تحت 10 سنوات، والمركز الثاني في فئة الناشئين تحت 15 سنة. كما تألق أبطال الفريق تحت 20 سنة بتحقيق ثلاث ميداليات فضية عبر اللاعبين: محمد سامح، حسن مطلق، وخالد محمد، إلى جانب أربع ميداليات برونزية لكل من: حسين العياد، تركي الشعري، محمد هاني، وفهد العران.