الاتفاق يتألق في بطولات المصارعة النسائية ويحقق ذهبية البراعم ووصافة الناشئين

حقق نادي الاتفاق إنجازًا مميزًا في بطولات المملكة للمصارعة النسائية، بعدما تُوّج بالمركز الأول في بطولة البراعم تحت 10 سنوات، والمركز الثاني في بطولة الناشئين تحت 15 سنة، في تأكيد على تطور اللعبة وحضورها القوي داخل النادي.
وأُقيمت بطولات المصارعة التي نظمها الاتحاد السعودي للمصارعة في الصالة الرياضية بجامعة اليمامة في الرياض، خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر 2025، وسط مشاركة واسعة من أندية المملكة بمختلف الفئات السنية.
وعلى صعيد المصارعة الرومانية، حصد الاتفاق المركز الرابع في فئة البراعم تحت 10 سنوات، والمركز الثاني في فئة الناشئين تحت 15 سنة. كما تألق أبطال الفريق تحت 20 سنة بتحقيق ثلاث ميداليات فضية عبر اللاعبين: محمد سامح، حسن مطلق، وخالد محمد، إلى جانب أربع ميداليات برونزية لكل من: حسين العياد، تركي الشعري، محمد هاني، وفهد العران.
وفي المصارعة الحرة تحت 20 سنة، أحرز اللاعب ماجد البنعلي الميدالية الفضية، فيما نال عزام الجليدان الميدالية البرونزية، في نتائج تعكس جهود النادي في تطوير اللعبة.
وتأتي هذه الحصيلة النوعية تأكيدًا لاهتمام نادي الاتفاق بتأسيس قاعدة قوية للعبة المصارعة، ودعمه المتواصل للفئات السنية وفرق الرجال والسيدات على حد سواء.