انطلاق سباقات "إكستريم إي" للدفع الرباعي الكهربائي في نيوم يومي 11 و12 مارس المقبل

وأضاف: "يسعدنا افتتاح الموسم مرة أخرى من مدينة نيوم، التي تتواءم طموحاتها وأهدافها مع القيم التي نتمتّع بها في "إكستريم إي"؛ حيث تعتبر مدينة المستقبل، من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة والسيارات الكهربائية، لتوفير بيئة للعيش في وئام مع الطبيعة، وكل هذا يتوافق مع قيم بطولتنا، ومع كل الإثارة والحماس في السباق لا يمكننا أن نغفل عن هدفنا العام في التسابق من أجل الكرة الأرضية، ونحن مصمّمون على البناء على النجاحات التي حقّقتها منصتنا في زيادة الوعي بقضايا المناخ، ونحن مستعدُّون للمضي قدمًا، بينما نستكشف الحلول المستدامة التي يمكننا جميعًا أن نكون جزءًا منها".